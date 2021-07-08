ويعدّ راموس (35 عاماً) من أبرز مدافعي العالم إذ كان محلّ متابعة من كبار القارة العجوز.
وانتقل المدافع الصلب إلى صفوف ريال مدريد عام 2005 قادماً من إشبيلية إذ حقّق العديد من الألقاب أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات ومثلها في كأس العالم للأندية.
وبانضمامه رسميا لصفوف الفريق الباريسي، يكون راموس قد التحق بزميلين سابقين له في ريال مدريد وهما الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والجناح الأرجنتيني آنخل دي ماريا.
𝐒𝐢 𝐒𝐞𝐧̃𝐨𝐫! ✍️— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 8, 2021
🔴🔵 #WelcomeSergio pic.twitter.com/W267YuMT0S
وعانى راموس في الموسم المنصرم من كثرة الإصابات وتحديداً في فخذه الأيمن وربلة الساق اليسرى وكوفيد-19 وأخيرًا في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، ولم يخض سوى 5 مباريات منذ بداية 2021.
ولعب راموس طيلة الموسم المنصرم 21 مباراة في مختلف المسابقات، وهو أدنى عدد له من المباريات خلال 15 موسماً قضاها في رحاب النادي.
⚽️ أولى صور الإسباني 🇪🇸 سيرخيو راموس @SergioRamos لاعب باريس سان جيرمان @PSG_arab— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 8, 2021
#WelcomeSergio pic.twitter.com/ygPzDv3lhw
وخسر راموس مركزه في المنتخب الوطني حيث كان أبرز الغائبين عن نهائيات بطولة أمم أوروبا 2020 بعد استبعاده المفاجئ عن القائمة النهائية المشاركة حالياً في البطولة القارية المؤجلة من الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا.
ويحمل راموس الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية مع "لا روخا" حيث لعب 180 مباراة، وسجل 23 هدفاً، وهو ثامن أفضل هداف في تاريخ المنتخب.