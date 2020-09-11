أعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة تعاقده على سبيل الإعارة مع مدافع روما الدولي الإيطالي أليساندرو فلورنتسي حتى 30 حزيران/يونيو 2021 مع إمكانية الشراء.

وجاء تعاقد باريس سان جيرمان مع فلورنتسي لتعويض رحيل مدافعه الأيمن الدولي البلجيكي توما مونييه إلى بوروسيا دورتموند الألماني هذا الصيف.

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Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d’Alessandro Florenzi.

Arrivé en provenance de l’AS Rome, le latéral droit italien est prêté au club de la capitale jusqu’au 30

juin 2021. Ce prêt est assorti d’une option d’achat ✊❤️💙 pic.twitter.com/vPk7tL5eLD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2020

وقال فلورنتسي في بيان لنادي العاصمة الفرنسية: "أمامنا تحديات غير عادية هذا الموسم. سيكون من دواعي سروري وفخري رفعها إلى جانب زملائي الجدد الذين يعتبرون من أفضل اللاعبين في العالم".

وحمل الظهير الأيمن ألوان روما الإيطالي منذ عام 2011 كما خاص تجربتين سابقتين على سبيل الإعارة مع كل من كروتوني (2011-2012) وفالنسيا الإسباني (2020).

وخاض فلورينزي (29 عاماً) 36 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي سجّل خلالها هدفين.