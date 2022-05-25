وأكد صلاح أنه باقٍ مع الريدز الموسم المقبل خلال المؤتمر الصحفي للفريق الإنكليزي في اليوم الإعلامي المفتوح لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مهاجم "الفراعنة": "أنا باقٍ في ليفربول الموسم المقبل، لدينا متّسع من الوقت للحديث عن مسألة تمديد العقد".