وأكد صلاح أنه باقٍ مع الريدز الموسم المقبل خلال المؤتمر الصحفي للفريق الإنكليزي في اليوم الإعلامي المفتوح لنهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال مهاجم "الفراعنة": "أنا باقٍ في ليفربول الموسم المقبل، لدينا متّسع من الوقت للحديث عن مسألة تمديد العقد".
وأكد صلاح أنه باقٍ مع الريدز الموسم المقبل خلال المؤتمر الصحفي للفريق الإنكليزي في اليوم الإعلامي المفتوح لنهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال مهاجم "الفراعنة": "أنا باقٍ في ليفربول الموسم المقبل، لدينا متّسع من الوقت للحديث عن مسألة تمديد العقد".
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