المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند يتفاعل مع تصريحات وكيل أعمال هالاند ! من قبل beIN SPORTS February 26, 2021 18:33 0:46 دقيقة قلل مايكل تسورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند من أهمية تصريحات مينو رايولا وكيل أعمال، النرويجي إيرلينغ هالاند، بشأن عدم شعور اللاعب بالراحة مع النادي الألماني ورغبتِه في الرحيل. تقارير إخبارية ميركاتو بوروسيا دورتموند مينو رايولا إيرلينغ هالاند -آخر الفيديوهات 4:33 دقيقة السد يفوز على الدحيل ويتوّج بكأس قطر 3:33 دقيقة فلامينغو يتوّج بطلاً للدوري البرازيلي 0:50 دقيقة قمّة مرتقبة بين الـ"يونايتد" وميلان في ثمن النهائي 1:03 دقيقة ليفربول بدون قائده هندرسون حتى أبريل المقبل 3:40 دقيقة مانشستر يونايتد يعبر إلى دور الـ16 دون مشاكل 3:02 دقيقة سلافيا براغ يُبعثر أوراق ليستر سيتي 3:16 دقيقة ميلان يحجز مقعداً في ثمن نهائي الـ"يوروبا ليغ" 4:11 دقيقة روما يتجاوز عقبة سبورتينغ براغا بنجاح 0:41 دقيقة غانا تبلغ نصف نهائي كأس إفريقيا تحت 20 عاما 5:43 دقيقة رينجرز يتأهل إلى دور الـ16 على حساب أنتويرب