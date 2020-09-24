

وبحسب تقارير صحافية ستبلغ صفقة الانتقال حوالي 20 مليون يورو.

وقال النادي الإنكليزي في بيان "يسرّ ليدز يونايتد الاعلان عن التوقيع مع المدافع دييغو لورنتي".

من ناحيته، كتب لورنتي (27 عاما) على الموقع الرسمي للنادي "بالنسبة لي، الدوري الإنكليزي الممتاز هو المسابقة الأهم في العالم في كرة القدم، وهو تحد للقدوم إلى هنا وأتطلع لبدء مسيرتي ومساعدة زملائي في الفريق"، واصفا خطوة انتقاله إلى ليدز بالـ "شرف".

وتابع متحدثا عن أهمية دور مدرب ليدز الأرجنتيني "مارسيلو بييلسا كان أيضا عاملا مهما (في مجيئي)، وبالنسبة لي هو أفضل مدرب في العالم وقدمت لأتعلم قدر الإمكان معه".

بدأ لورنتي مسيرته مع ريال مدريد في عام 2013، قبل أن تتم إعارته إلى رايو فاليكانو ومن ثم ملقا، لينتهي به المطاف بعقد بيع إلى ريال سوسييداد عام 2017.

وخاض المدافع الدولي (5 مباريات دولية) مع نادي مدينة سان سيباستيان 88 مباراة في غضون ثلاثة أعوام، وسجل خلالها 8 أهداف.

واستهل ليدز، العائد هذا الموسم إلى الـ "بريميرليغ" بعد غياب دام 16 عاما، مبارياته بخسارة أمام حامل اللقب ليفربول 3-4، قبل أن يفوز بالنتيجة ذاتها على الوافد حديثا بدوره فولهام.

ويأمل بييلسا المكنى "إل لوكو" والذي كان خلف عودة الفريق إلى الدوري الممتاز، في أن يدعم الخطوط الدفاعية لفريقه الذي تلقى سبعة أهداف في مباراتين، ضمن خطة إدارة ليدز البقاء في مصاف أندية النخبة في الدوري الإنكليزي، وقد دعم صفوفه لتحقيق هذا الهدف بعدة تعاقدات، منها المهاجم الإسباني رودريغو مورينو من فالنسيا مقابل 34 مليون دولار والمدافع الألماني روبن كوخ من فرايبورغ والجناح الدولي البرتغالي هيلدر كوستا الذي انضم رسميا إلى الفريق بعدما كان يدافع عن ألوانه على سبيل الإعارة.



