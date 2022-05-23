وأعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم السبت تمديد التعاقد مع نجم منتخب "الديوك" كيليان مبابي.

وزفّ رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر غانم الخليفي النبأ السعيد لعشاق الفريق الباريسي معلناً بقاء النجم الفرنسي في عاصمة الأنوار حتّى عام 2025.

وقال السيد ناصر غانم الخليفي في المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين: "أن يبقى معنا مبابي أمر مهم بالنسبة للدوري الفرنسي".

وتابع الخليفي: "إنّ استمرار مبابي مع باريس سان جيرمان لم يكن مرتبطاً بالأموال، مشدداً على أهمية المشروع الرياضي في قرار مبابي".

وأوضح مبابي: "أنا فرنسي وأريد أن أقضي مشواري الكروي في فرنسا، لا أحتاج لأكون قائد الفريق كي أفرض أسلوبي على أرضية الملعب".

وأشار: "لا أريد أن أصبح القائد بوجود ماركينيوس".