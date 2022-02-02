عاد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميس إلى غلطة سراي التركي بعد أيام قليلة من فسخ عقده بالتراضي مع الهلال السعودي، حسب ما أفاد الأربعاء النادي التركي المتعثّر في الدوري المحلي.

وأكد غلطة سراي في بيان عن توصّله "إلى اتفاق لانتقال اللاعب بافيتيمبي غوميس"، من دون تحديد مدة الصفقة أو شروط العقد.

وسبق للمهاجم الفرنسي المخضرم أن ارتدى قميص الفريق التركي خلال موسم 2017-2018.

وصرّح رئيس النادي بوراك إلماز الأربعاء "يعشق غوميس غلطة سراي كثيراً. قال إنه لم يُنهِ بعد مهمته هنا. هو لاعب بإمكانه أن يؤثر بشكل إيجابي على الفريق".

وكان الهداف ابن الـ 36 عاماً أكد في صفحته على "تويتر" الأحد أنه "سعيد بعودتي" إلى إسطنبول، على الرغم من عدم صدور أي تأكيد من جهة غلطة سراي لناحية التوقيع على عقد بينهما.

ودافع غوميس عن فريقي سانت إتيان وليون في فرنسا وسوانسي سيتي الويلزي في الدوري الإنكليزي الممتاز، قبل أن ينتقل إلى غلطة سراي وثم الهلال السعودي وساهم مع الأخير بإحراز لقب دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2019 و2021.

وأعلن الهلال الأسبوع الماضي رحيل مهاجمه الفرنسي عن صفوفه بعد 154 مباراة، سجل خلالها 116 هدفاً.

