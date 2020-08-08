الـ"يونايتد" أمام مهلة لحسم مسألة انتداب سانشو من قبل beIN SPORTS August 8, 2020 19:14 0:54 دقيقة أصبحت أمام مانشستر يونايتد مهلة حتى يوم الاثنين فقط، للتوصل لاتفاق ٍ مع بوروسيا دورتموند بشأن التعاقد مع جادون سانشو. تقارير إخبارية الميركاتو مانشستر يونايتد بروسيا دورتموند جادون سانشو -آخر الفيديوهات 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:34 دقيقة سواريز: "ندرك صعوبة المهمة" 3:44 دقيقة برشلونة يزيح نابولي ويعبر لربع نهائي الأبطال 4:23 دقيقة بايرن يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ ربع النهائي 0:26 دقيقة NBA: أنتيتوكونمبو وجيمس وهاردن يتنافسون على الأفضل 1:58 دقيقة السد يشعل الصراع على الدوري القطري 2:30 دقيقة رسمياً: أندريا بيرلو مدرباً جديداً ليوفنتوس 0:54 دقيقة الـ"يونايتد" أمام مهلة لحسم مسألة انتداب سانشو 0:42 دقيقة أتالانتا يتعرض لضربة موجعة 0:35 دقيقة مبابي وفيراتي في بعثة سان جيرمان