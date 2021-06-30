يكتنف الغموض مستقبل "الساحر" الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع برشلونة الإسباني الأربعاء.

ورغم تطمينات رئيس الفريق الكاتالوني خوان لابورتا إلاّ أنه لم يصدر أي بيان بشأن وضعية النجم الأرجنتيني مع "البلوغرانا".

وانتهى عقد ميسي فعليًا مع النادي الأربعاء دون إعلان رسمي عن اتفاق حول التجديد حيث لم يعلن نادي برشلونة أو محيط اللاعب حتى الآن عن أي أنباء بخصوص تجديد عقد البرغوث.

وأفرز ملف تجديد ميسي حالة قلق كبيرة للإدارة والجماهير الكاتالونية التي تتمنى عدم رحيل الأسطورة الأرجنتينية.

وارتبط اسم ميسي في الفترة الأخيرة بالعديد من الأندية على غرار مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.