وذكر النادي الكاتالوني في بيان: "توصل برشلونة وليدز يونايتد إلى اتفاق حول انتقال جونيور فيربو مقابل 15 مليون يورو. سيتقاضى نادي بلاوغرانا 20% من إعادة البيع المحتملة للاعب".

بدوره، رحب نادي ليدز يونايتد باللاعب من خلال فيديو نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر أثناء توقيعه على العقد الجديد، بالإضافة إلى سيره داخل أروقة ملعب فريقه الجديد.

وكان ليدز يبحث عن بديل للمقدوني الشمالي إزغيان إليوسكي الذي رفض تجديد عقده. خاض الظهير الأيسر المنضم عام 2017 إلى تاسع الدوري الإنكليزي، 36 مباراة في البريميرليغ الموسم الماضي.

ويعتبر فيربو (24 عاماً) ثاني لاعب يغادر ملعب "كامب نو" هذا الصيف بعد إعارة الجناح البرتغالي ترينكاو إلى وولفرهامبتون الأحد.

وتأتي هذه الخطوات ضمن سعي النادي الكاتالوني إلى توفير السيولة المالية، للنجاح في تجديد عقد أفضل لاعب في العالم ست مرات الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي انتهى عقده في 30 حزيران/يونيو الماضي.

وانضم جونيور فيربو، المولود في مدينة ملقا جنوب إسبانيا، إلى فريق ما دون 19 عاما في ريال بيتيس، قبل احترافه 2018.

ومن ثمّ انتقل الى صفوف برشلونة في صيف العام 2019 مقابل 18 مليون يورو وذلك في عقد امتد حتى العام 2024.

وفي موسمين مع برشلونة، خاض الظهير الأيسر 41 مباراة، من بينها 24 في الدوري الإسباني و10 في دوري ابطال أوروبا. نجح خلالها في تسجيل هدفَين، لكنه عجز عن حجز مكان له كبديل مستقبلي للظهير الدولي جوردي ألبا.

كما أحرز فيربو لقبا يتيما مع برشلونة، في مسابقة كأس ملك إسبانيا في نيسان/أبريل الماضي.



