وتعاقد نادي السيدة العجوز مع زكريا حتى صيف 2026 بهدف تعزيز خط وسطه حيث تخلى في المقابل عن خدمات الدولي الأوروغواياني رودريغو بينتانكور.

وخاض زكريا البالغ 25 عاما 146 مباراة بألوان مونشنغلادباخ منذ انضمامه إليه قادما من بازل عام 2017.

