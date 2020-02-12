الدولي المغربي حكيم زياش يقترب من الانتقال إلى تشيلسي من قبل beIN SPORTS February 12, 2020 18:15 4:55 دقيقة ذكر مراسل beIN SPORTS في هولندا أن آياكس أمستردام توصل لاتفاق مبدئي مع تشيلسي الإنكليزي لانتقال الدولي المغربي حكيم زياش إلى النادي اللندني بعد نهاية الموسم الحالي. تقارير إخبارية أياكس أمستردام حكيم زياش تشيلسي الإنكليزي -آخر الفيديوهات 4:55 دقيقة المغربي حكيم زياش يقترب من الانتقال إلى تشيلسي 0:45 دقيقة لويس سواريز قد يعود من الإصابة قبل الموعد المحدد 1:29 دقيقة فريق إنييستا فيسيل كوبي يستعرض أمام ضيفه الماليزي 0:27 دقيقة كأس فرنسا: سان جيرمان يرنو لبلوغ المربع الذهبي 2:11 دقيقة صدام قوي بين ليون ومرسيليا في ربع نهائي كأس فرنسا 2:12 دقيقة بعثة الترجي التونسي تصل إلى العاصمة القطرية 0:41 دقيقة تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى بسبب فيروس كورونا 1:48 دقيقة هاردن ووستبروك يقسوان على سلتيكس 0:37 دقيقة كاسياس سيترشّح لرئاسة الاتحاد الإسباني 2:46 دقيقة إقبال كبير على الفعاليات المتنوعة في حديقة أسباير