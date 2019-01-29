وذكر الدحيل في موقعه الرسمي "نجحت إدارة الفريق في التعاقد مع النجم المغربي المهدي بنعطية، قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة وصفها الكثير من المراقبين بالناجحة نسبة لما يتمتع به اللاعب من مهارات فنية وصلابة دفاعية مكنته من خوض أقوى التجارب الاحترافية مع كبار أندية القارة العجوز".

وكشف موقع النادي عن المفاوضات التي خاضها مع اللاعب، مشيراً إلى أن "إدارة النادي قد دخلت في مفاوضات ماراثونية مع اللاعب المونديالي ومع ناديه الإيطالي تكللت أخيراً بالنجاح حيث وصل بنعطية للدوحة وأجرى الكشف الطبي بمستشفى أسبيتار ومن ثم وقع على عقد انضمامه للنادي".

وانضم بنعطية إلى مواطنه يوسف العربي هداف الدحيل والدوري في الموسمين الماضيين، والمدافع البرازيلي لوكاس منديز ومواطنه الجناح أدملسون كمحترفي النادي.

ويبقى للدحيل محترف خامس سيكون آسيويا، بديلاً للكوري الجنوبي نام تاي هي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويحتل الدحيل المركز الثاني حالياً برصيد 36 نقطة من 15 مباراة.

وسبق ليوفنتوس أن أعلن الإثنين عن انتقال مدافعه الدولي المغربي إلى الدحيل بطل الدوري القطري في العامين الاخيرين، مشيراً إلى أن قيمة انتقال لاعبه الذي أمضى عامين ونصف في صفوفه ستجلب له 8 ملايين يورو، إضافة إلى مليوني يورو مكافآت محتملة.

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن قائد "أسود الأطلس" تعاقد مع الدحيل لمدة ثلاثة أعوام مقابل راتب يقدر بحوالي 5 ملايين سنويا.

وانضم بنعطية (31 عاماً) إلى يوفنتوس عام 2016 قادماً من بايرن ميونيخ الالماني، وخاض بقميص الفريق الإيطالي 59 مباراة، وسجل 5 أهداف، منها هدفان من رباعية الفوز بكأس إيطاليا عام 2018 على حساب ميلان.

كما ساهم في الفوز بثنائية الدوري والكأس مرتين عامي 2017 و2018 وبالكأس السوبر الإيطالية عام 2018، إضافة إلى الوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني (1-4) عام 2017.

وشارك بنعطية في التشكيلة الاساسية لـ "بيانكونيري" الموسم الماضي بإشراف المدرب ماسيميليانو أليغري، لكنه خسر مركزه مع عودة المدافع ليوناردو بونوتشي إلى الفريق بعد موسم واحد مع ميلان.

وعلى الرغم من أن أليغري كان يريد الاحتفاظ ببنعطية، إلا أن الاخير فضل الرحيل للحصول على المزيد من الوقت داخل المستطيل الاخضر كونه لم يخض سوى 6 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.