الخور يضمّ المهاجم المغربي إسماعيل الحداد إلى صفوفه من قبل beIN SPORTS December 31, 2020 14:45 1:16 دقيقة تعاقد الخور القطري رسمياً مع المهاجم المغربي إسماعيل الحداد قادماً من الوداد المغربي. تقارير إخبارية ميركاتو الخور إسماعيل الحداد -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة إصابة 4 لاعبين في الأهلي المصري بفيروس كورونا 1:16 دقيقة الخور يضمّ المغربي إسماعيل الحداد إلى صفوفه 0:34 دقيقة إنتر يُعير ناينغولان لكالياري 0:26 دقيقة الزمالك المصري يجدّد عقد نجمه "شيكابالا" 0:48 دقيقة نادي قطر يتعاقد مع اللاعب الدولي العراقي بشار رسن 0:30 دقيقة دومينيك يقود تدريبات نانت 2:45 دقيقة قطر تسير بخطى حثيثة لاستضافة كبرى البطولات 0:28 دقيقة مقر تدريبات مانشستر سيتي يفتح أبوابه من جديد 0:27 دقيقة وفاة رئيس شابيكوينسي جراء إصابته بـ"كوفيد-19" 0:38 دقيقة الكاميروني جويل ماتيب يغيب 3 أسابيع عن ليفربول