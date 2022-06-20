ويبلغ بن لعمري قلب دفاع المنتخب الجزائري من العمر 32 عاماً ودافع في الموسم الماضي عن ألوان نادي قطر القطري إذ خاض مع الفريق 30 مباراة أحرز خلالها هدفين.

وتوج بن لعمري مع منتخب محاربي الصحراء بلقبي كأس العرب 2021 وكأس الأمم الإفريقية 2019.

