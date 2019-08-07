وبحسب شبكة "سكاي" التلفزيونية اتفق الناديان على انتقال تراب، الذي كان سيبقى على مقاعد البدلاء مع سان جرمان بديلاً للحارس الدولي الفرنسي الفونس أريولا.

وتصل قيمة الصفقة إلى 7 ملايين يورو بحسب سكاي، فيما أشارت "ليكيب" إلى عشرة ملايين يورو.

ويتوقع أن يخضع تراب (29 عاماً) سريعاً لفحص طبي قبل الدفاع عن ألوان فريقه الجديد-القديم.

وفي الموسم الماضي، حمل تراب ألوان فرانكفورت معاراً من سان جرمان في 45 مباراة بينها 33 في الدوري المحلي، علماً بأنه تألق في صفوفه بين 2012 و2015 قبل انتقاله إلى فريق العاصمة الفرنسية. وحل فرانكفورت في المركز السابع في الدوري الموسم الماضي ما سمح له خوض بطولة "يوروبا ليغ".

