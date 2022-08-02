ووصل الدولي البلجيكي (8 مباريات دولية وهدف واحد) ليلا إلى ميلانو وتم استقباله من قبل بعض المشجعين وبدأ صباح الثلاثاء فحصه الطبي تمهيدا لتوقيع عقد مع روسونيري.

ولم يتحدث دي كيتلار لوسائل الإعلام الحاضرة لكنه حيا مساء الإثنين فريقه الأم كلوب بروج برسالة على تويتر "أريد أن أشكر أف سي بروج على إعطائي الفرصة منذ كنت طفلا، لتحقيق أحلامي".

وتألق دي كيتلار الموسم الماضي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بقميص النادي البلجيكي، مما دفع ميلان إلى تقديم نحو 35 مليون يورو (تشمل المكافآت) لجذبه إلى دوري الدرجة الأولى، وفقًا للأرقام التي نقلتها الصحافة.

ويمكن لدي كيتلار، بفضل فنياته وسرعته، اللعب في مركز صانع ألعاب الرقم 10 أو على الجناح الأيمن لهجوم الروسينيري.

ويأتي التعاقد معه أيضاً كجزء من سياسة بطل إيطاليا، العائد إلى القمة، المعتمدة بشكل خاص على اللاعبين الشباب الذين يتمتعون بإمكانيات تطوير عالية.

الصفقة الثالثة

وسيصبح دي كيتلار ثالث تعاقدات ميلان في الصيف الحالي بعد مواطنه ديفوك أوريغي القادم في صفقة انتقال حر من ليفربول الإنكليزي والفرنسي ياسين عدلي من بوردو.

وخسر ميلان خدمات لاعب وسطه المدافع الدولي الإيفواري فرانك كيسييه المنتقل إلى برشلونة الإسباني في صفقة حرة وقطب الدفاع أليسيو رومانيولي المنضم إلى لاتسيو.

ويفتتح ميلان حملة الدفاع عن لقبه في 13 آب/أغسطس المقبل باستضافة أودينيزي.

