وذكر أرسنال في بيان: "وقع الدولي البرازيلي ويليان عقداً لثلاثة أعوام للانضمام إلينا قبل موسم 2020-2021"، مشيراً إلى "أنّ المهاجم البالغ 32 عاماً يتمتع بخبرة غنية وخاض أكثر من 600 مباراة على صعيد الأندية في مسيرة امتدت لـ13 موسماً".



وخاض ويليان بحسب الموقع الرسمي لأرسنال 339 مباراة بقميص تشيلسي، سجل خلالها 63 هدفاً مع 56 تمريرة حاسمة.



وأشاد المدرب الإسباني لأرسنال ميكيل أرتيتا بلاعبه الجديد، قائلاً بحسب ما نقل عنه موقع النادي: "أعتقد أنّه لاعب بإمكانه حقاً أن يخلق الفارق بالنسبة لنا، كنا نراقبه في الأشهر القليلة الماضية، كانت لدينا نية واضحة بتقوية خط الوسط الهجومي ومركزي الجناح".



ورأى أنّه: "لاعب يمنحنا الكثير من التنوع، يمكنه اللعب في ثلاثة أو أربعة مراكز مختلفة، لديه خبرة بكل شيء في عالم كرة القدم، لكن لا يزال لديه الطموح للمجيء إلى هنا والمساهمة في قيادة النادي إلى حيث ينتمي، لقد أثار إعجابي من خلال كل المحادثات التي أجريتها معه ومن مقدار رغبته في الحضور (إلى أرسنال)".



ووصل ويليان إلى تشيلسي عام 2013 قادماً من أنجي الروسي.