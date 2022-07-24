ويبلغ طارق حامد من العمر 33 علماً وشارك طوال مسيرته مع الزمالك في 284 مباراة سجل فيها 6 أهداف ومنح 8 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي شارك طارق حامد مع منتخب مصر في 50 مباراة وكان ضمن التشكيلة التي مثلت الفراعنة في مونديال روسيا 2018.

