ويبلغ طارق حامد من العمر 33 علماً وشارك طوال مسيرته مع الزمالك في 284 مباراة سجل فيها 6 أهداف ومنح 8 تمريرات حاسمة.
وعلى الصعيد الدولي شارك طارق حامد مع منتخب مصر في 50 مباراة وكان ضمن التشكيلة التي مثلت الفراعنة في مونديال روسيا 2018.
ويبلغ طارق حامد من العمر 33 علماً وشارك طوال مسيرته مع الزمالك في 284 مباراة سجل فيها 6 أهداف ومنح 8 تمريرات حاسمة.
وعلى الصعيد الدولي شارك طارق حامد مع منتخب مصر في 50 مباراة وكان ضمن التشكيلة التي مثلت الفراعنة في مونديال روسيا 2018.
أقوى المنافسات ، beIN SPORTSاشترك