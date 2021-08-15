ووصل مهاجم نادي تشيلسي الإنكليزي السابق البالغ من العمر 32 عاماً بصفة انتقال حر بعد فسخ عقده في حزيران/يونيو الماضي مع حامل لقب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.



وشارك كوستا في سبع مباريات فقط الموسم الماضي وسجل هدفين، وكانت آخر مشاركاته في 22 كانون الأول/ديسمبر 2020، عندما حلّ بديلاً للأوروغوياني لويس سواريس في الدقيقة 87 من المباراة التي فاز فيها فريق العاصمة 2-صفر على ريال سوسيداد في الليغا.



ووصل كوستا إلى أتلتيكو لأول مرة عام 2007 قادماً من براغا البرتغالي لكنه لم يدافع عن ألوان نادي العاصمة في أي مباراة، إذ أبقاه معاراً لفريقه السابق، ثم انتقل إلى سلتا فيغو وألباسيتي بنظام الإعارة أيضاً، قبل أن يوقع عام 2009 مع بلد الوليد.



لكنه سرعان ما عاد في 2010 إلى أتلتيكو وبقي معه حتى 2014 (أعير عام 2012 لرايو فايكانو خلال هذه الفترة)، قبل أن يحل في الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2014 للدفاع عن ألوان تشيلسي حيث توّج بلقب الدوري مرتين وبكأس الرابطة مرة واحدة، ما دفع نادي العاصمة إلى التعاقد معه مجدداً في كانون الثاني/يناير 2018.



وخاض كوستا مباراتين وديتين مع منتخب البرازيل، موطنه الأصلي، قبل أن يغير جنسيته ويلعب 24 مباراة مع إسبانيا.



ويتصدر أتلتيكو مينيرو حالياً الدوري البرازيلي، ويواجه ريفر بليت في ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس.