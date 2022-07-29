الأهلي يوافق على رغبة بانون بالانتقال إلى نادي قطر من قبل beIN SPORTS July 29, 2022 21:08 0:37 دقيقة وافق الأهلي المصري على طلبِ لاعبِه المغربي بدر بانون الانتقالَ إلى نادي قطر القطري. تقارير إخبارية ميركاتو الأهلي المصري بدر بانون -آخر الفيديوهات 2:33 دقيقة بيرنلي يعود بفوز ثمين من أرض هيديرسفيلد تاون 0:43 دقيقة الهولندية فوس تفوز بالمرحلة السادسة من طواف فرنسا 0:37 دقيقة الأهلي يوافق على رغبة بانون بالانتقال إلى نادي قطر 0:34 دقيقة الأوكرانية مونزول تدير نهائي بطولة أوروبا 1:10 دقيقة صراع تكتيكي مرتقب بين غوارديولا وكلوب 1:52 دقيقة جيرارد يكشف عن أهداف أستون فيلا 0:46 دقيقة كوندي يجتاز الفحص الطبي بنجاح 0:34 دقيقة تقارير: مرسيليا قريب من التعاقد مع ألكسيس 0:32 دقيقة تقارير: الفرنسي بافار قد يرحل عن بايرن ميونيخ 0:52 دقيقة نابولي مهتم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو