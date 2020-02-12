قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء إن أندية في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وهي إنكلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، مسؤولة عن 71.8 بالمئة من الأموال التي أُنفقت حول العالم خلال فترة انتقالات يناير/كانون الثاني 2020.

وكان باب الانتقالات مفتوحاً في 170 دولة حول العالم الشهر الماضي، وهو رقم قياسي، وتم إبرام 4108 صفقات دولية.

ورغم أن 14.1 بالمئة فقط من إجمالي عدد الانتقالات كان لأندية بطولات الدوري الخمس الكبرى، فإن التكاليف التي تكبدتها تمثل 71.8 بالمئة من الأموال التي أُنفقت حول العالم.

وأنفقت أندية في إنكلترا 298.2 مليون دولار في الانتقالات، وهو الرقم الأعلى في العالم، تلتها ألمانيا (206.1 مليون دولار)، وإيطاليا (126.7 مليون دولار). وكانت بطولات دوري الدرجة الأولى مسؤولة عن 93.1 بالمئة من الإنفاق على الانتقالات الدولية.

وتضمنت الصفقات الكبرى انتقال برونو فرنانديز من سبورتينغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد بمقابل مبدئي يبلغ 55 مليون يورو (60.01 مليون دولار) بينما تعاقد بوروسيا دورتموند مع المهاجم الشاب إرلينغ هالاند من رد بول سالزبورغ.

وفي المجمل، أنفقت بطولات الدوري الخمس الكبرى 824.6 مليون دولار في كانون الثاني/يناير، وهو ما يقل فقط عن كانون الثاني/يناير 2018 عندما تم إنفاق 1.01 مليار دولار.

وقال إميليو غارسيا كبير المسؤولين القانونيين في الفيفا في بيان: "يبدو إنفاق أندية بطولات الدوري الخمس الكبرى مستمراً في مسار النمو العام للسنوات الماضية، ولعبت هذه الأندية دوراً محورياً في سوق الانتقالات العالمية".

وأضاف "من واجب الفيفا مراقبة هذه الأنشطة والإبلاغ عنها وتوفير شفافية أكبر لنظام الانتقالات".