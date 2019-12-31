وأكد دورتموند في بيان أن فايغل (24 عاماً) طلب انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية في ظل اهتمام النادي البرتغالي.

وقال المدير الرياضي ميكايل تسورك "تقدم يوليان بهذا الطلب وسمحنا له، لكل ما قدمه من أجل هذا النادي".

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، فيما سيتم حسمها بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي الروتيني.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية سينفق بنفيكا نحو 20 مليون يورو (22.5 مليون دولار أميركي) لجلب اللاعب الدولي السابق.

ويمكن للاعب الارتكاز الدفاعي أن يشغل مركز قلب الدفاع، وهو انضم بعمر صغير إلى دورتموند في 2015 قادماً من ميونيخ 1860.

وفرض نفسه بسرعة في الفريق الأول تحت إشراف المدرب توماس توخل، وحمل ألوان منتخب المانيا خمس مرات في 2016 و2017. لكن في السنوات الأخيرة وجد صعوبة في احتلال موقع أساسي في تشكيلة دورتموند، خصوصاً بعد قدوم البلجيكي أكسل فيتسل.

وسيكون فايغل ثالث لاعب ألماني يحمل ألوان النادي البرتغالي العريق، وأول لاعب ميدان بعد الحارسين هانز-يورغ بات والراحل روبرت إنكي.

ويتصدر بنفيكا راهناً ترتيب الدوري البرتغالي بفارق أربع نقاط عن أقرب مطارديه. ويلتقي شاختار دانيتسك الأوكراني في دور الـ16 من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعد حلوله ثالثاً في مجموعته ضمن دوري أبطال أوروبا خلف لايبزيغ الألماني وليون الفرنسي.

وكان دورتموند، رابع الدوري الألماني راهناً والمتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قد ضمن تعاقده مع الموهبة النروجية الصاعدة النروجي إيرلينغ هالاند.