

توصل مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى اتفاق مع ريال مدريد الإسباني من أجل الحصول من الأخير على خدمات لاعب وسطه الدولي البرازيلي، وذلك وفق ما أعلن الناديان الجمعة.

وسعى المدرب الجديد ليونايتد الهولندي إيريك تن هاغ منذ وصوله من أجل التعاقد مع لاعب وسط دفاعي، وقد حصل أخيراً على مبتغاه بضم كازيميرو بعد فشل صفقة انتقال مواطنه فرينكي دي يونغ من برشلونة الإسباني.

وقال النادي الإنكليزي في بيان "يُسعِدُ مانشستر يونايتد أن يعلن عن توصّله لاتفاق مع ريال مديد بشأن انتقال كازيميرو"، مضيفاً "عملية الانتقال مشروطة بالموافقة على الشروط الشخصية، ومتطلبات تأشيرة العمل في المملكة المتحدة والفحص الطبي".



