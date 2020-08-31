ووصل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفتش إلى مدينة ميلانو، تمهيداً لتجديد عقده مع الفريق الإيطالي الذي نشر مقطع فيديو يوثق لحظات وصول اللاعب إلى إيطاليا قبل الإعلان الرسمي عن العقد الجديد.

وجاء في بيان للنادي "ميلان سعيد بالإعلان أن زلاتان إبراهيموفيتش جدد عقده مع النادي حتى 30 حزيران/يونيو 2021".

وتابع بيان النادي اللومباردي "اليوم (الاثنين) انضم زلاتان إبراهيموفيتش إلى زملائه والمدرب ستيفانو بيولي في (ميلانيلو سبورت سنتر) حيث شارك في الحصة التدريبية الأولى للموسم".

وأفادت تقارير صحافية محلية أن ميلان توصل إلى اتفاق مع لاعبه يتقاضى بموجبه راتب قدره سبعة ملايين يورو للعام الاضافي.

وسبق أن ألمح زلاتان إلى أنه سيبقى مع ناديه عندما نشر الجمعة صورة عبر حسابه على انستاغرام يظهر فيها مرتدياً قميص النادي مع الرقم 21 الذي لعب به هذا الموسم، شاطباً الرقم 2 مستبدلاً اياه بالرقم 1 ليصبح 11 وهو الذي لعب به في الفترة الأولى.

وانضم "إبرا" الذي سيبلغ 39 عاماً في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إلى ميلان في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي بعقد لمدة ستة أشهر بعد مغادرته لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي مقابل راتب سنوي قيمته 3,5 ملايين يورو مع إمكانية التمديد لعام إضافي.