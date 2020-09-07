وجاء في بيان نشره إيفرتون اليوم الإثنين: "إيفرتون وقّع مع صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال مدريد بعقد يمتد لسنتين مع خيار التمديد لموسم ثالث".

وقال خاميس في تصريحات لموقع النادي الإنكليزي: "أنا سعيدٌ حقاً لأنني سأكون في هذا النادي العظيم، النادي الذي يملك تاريخاً كبيراً، مع المدرب الذي يعرفني جيداً".

وخرج خاميس من حسابات الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد في الموسم الفائت، إذ لم يشركه في التشكيلة الأساسية سوى مباريات قليلة فقط، علماً أنّ ريال سبق وأن أعار نجمه إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وأشاد أنشيلوتي بالنجم الكولومبي المتوج مع ريال بلقب كل من الدوري الإسباني ودوري الأبطال مرتين ومع بايرن بلقب الدوري الألماني مرتين أيضاً، قائلاً: "كما يعلم الجميع، خاميس لاعب رائع يتمتع بالكثير من المؤهلات والقدرات على تمرير الكرات الحاسمة للمهاجمين".

وأشار إلى أنّ لاعب بورتو البرتغالي السابق: "متحمس حقاً لمشروع النادي وواقع أننا نريد التطور، كان متحمساً حقاً للتوقيع ولم أكن بحاجة للكثير من الوقت من أجل إقناعه...".

وأصبح خاميس لاعب الوسط الثاني الذي يلتحق بإيفرتون بعد البرازيلي ألن الذي وقع لفريق "غوديسون بارك" قبل يومين قادماً من نابولي الإيطالي في صفقة قدرت بـ25 مليون يورو حتى صيف 2023.