أعلن إيفرتون الإنكليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الأحد توصله لاتفاق مع يوفنتوس بشأن ضمّ لاعبه الدولي الإيطالي مويس كين (19 عاماً).

وجاء في بيان لنادي إيفرتون: "وقّع مويس كين مع إيفرتون من يوفنتوس مقابل رسوم لم يكشف عنها ووافق على صفقة تمتد لخمس سنوات".

وأصبح المهاجم الذي يصنّف من بين أفضل المواهب في أوروبا خامس صفقة يبرمها إيفرتون بعد التوقيع مع ديلف والبرتغالي أندريه غوميز والإيفواري غبامين والدنماركي جوناس.

وقال كين في تصريحات نشرها إيفرتون: "فخور جداً ويشرفني ارتداء قميص إيفرتون، سأعطي أفضل ما لدي من أجل هذا الفريق".

وأشار كين إلى أنّه وقّع مع إيفرتون لأنّه الفريق الذي ينظر إلى المستقبل مشيراً لأمله بتحقيق الإنجازات وإسعاد الجماهير.

وشارك كين في 13 مباراة مسجلاً ستة أهداف مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي الموسم الفائت، لكنه تأثر باستعادة يوفنتوس للأرجنتيني هيغوايين وامتلاكه لمهاجمين بحجم الكرواتي ماندزوكيتش والبرتغالي رونالدو والأرجنتيني ديبالا.