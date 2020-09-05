ولم يكشف الطرفان عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن إيفرتون دفع نحو 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلي البالغ 29 عاما.

وأحرز آلان 11 هدفا وهيأ 16 هدفا آخر خلال أكثر من 200 مباراة في جميع المنافسات مع نابولي وساعد الفريق على الفوز بلقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي.

وقال آلان في بيان أصدره النادي الإنكليزي "أشعر بسعادة حقيقية بالتعاقد مع إيفرتون. أنا في غاية السعادة لوجودي هنا".

وأضاف اللاعب البرازيلي "أتمنى، كما كان الحال دوما طوال مسيرتي المهنية، أن أساهم من خلال أدائي مع زملائي في الفريق في تقديم مباريات كبيرة وأداء كبير وأن نحقق الفوز بأشياء مهمة".





