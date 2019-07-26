وجاء في الموقع الرسمي لنادي إنتر اليوم الجمعة: "يعلن إنتر توصله لاتفاق بشأن إنهاء عقد ميراندا الذي سينتقل إلى جيانغسو سونينغ الصيني".

ولعب المدافع المخضرم (34 عاماً) في صفوف إنتر منذ 2015 قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني وشارك مع رابع الدوري الإيطالي في 121 مباراة مسجلاً هدفاً وحيداً فقط.

وما زالت خطط إنتر ميلان غامضة فيما يتعلق بالانتدابات الجديدة أو الراحلين بعد التعاقد مع أنطونيو كونتي مدرب الفريق الحالي.



ويبدو كلّ من الأرجنتيني ماورو إيكاردي قائد الفريق والبلجيكي ناينغولان خارج حسابات كونتي إلا أنهما على كشوف النيراتزوري حتى اللحظة.