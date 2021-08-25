إشبيلية يقدم مهاجمه الجديد رافا مير من قبل beIN SPORTS August 25, 2021 17:59 0:40 دقيقة قدم نادي إشبيلية لوسائل الإعلام لاعبه الجديد المهاجمَ رافا مير الذي انضم إليه قادما من وولفرهامبتون. تقارير إخبارية ميركاتو إشبيلية رافا مير -آخر الفيديوهات 1:46 دقيقة إنفانتينو يبعث برسالة لرئيس وزراء بريطانيا 0:40 دقيقة إشبيلية يقدم مهاجمه الجديد رافا مير 0:59 دقيقة باريس سان جيرمان رفض عرضاً من ريال مدريد 0:34 دقيقة أتلتيكو مدريد يظفر بخدمات البرازيلي "كونيا" 0:29 دقيقة رونالدو يتعرّض لإصابة في تدريبات يوفنتوس 3:24 دقيقة ميلووكي باكس يمدّد عقد مدربه مايك بودنهولزر 0:31 دقيقة هاري كاين باقٍ مع توتنهام 0:25 دقيقة سيرينا ويليامس تنسحب من بطولة الولايات المتحدة 0:39 دقيقة أرسنال يسعى لتصحيح المسار من بوابة ويست بروميتش 0:33 دقيقة مواجهة حاسمة تجمع شاختار بموناكو