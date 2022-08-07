We have reached an agreement in principle to sign Isco! 🤝 pic.twitter.com/3ANZnw91ff — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 7, 2022

وقال نادي إشبيلية إن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً وصل بالفعل إلى إشبيلية للخضوع لفحوصات طبية يوم الاثنين. وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيوقع عقده لمدة موسمين.



وهذه الصفقة الثالثة لإشبيلية، رابع الدوري الموسم الماضي، هذا الصيف بعد قلب الدفاع البرازيلي ماركاو من غلطة سراي التركي ومواطنه الظهير الايسر أليكس تيليس الذي وصل على سبيل الاعارة من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وسيلتقي إيسكو مجددًا بالمدرب خولن لوبيتيغي الذي أشرف عليه في منتحب إسبانيا (2016-2018) وفي ريال مدريد (2018).

لم يعد ضمن مخططات المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي الذي لم يستعن به كثيرًا الموسم الماضي فضلا عن الاصابات في ظهره واكتفى بـ17 مباراة، بينها ثلاث فقط أساسيًا.

لكنه كان لاعبًا محوريًا في فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي صنع التاريخ عندما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تواليًا بين 2016 و2018.

سبق لإيسكو الذي حصد عام 2012 جائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب في أوروبا لما دون 21 عامًا، أن أعلن في أيار/مايو الفائت أنه سيرحل عن ريال مدريد بعد تسع سنوات في العاصمة حقق خلالها 19 لقبًا بينها ثلاثة في الدوري المحلي (2017، 2020 و2022) وخمسة في دوري أبطال أوروبا (2014، 2016، 2017، 2018، 2022).