إدارة أرسنال تحاول تجديد عقد أوباميانغ من قبل beIN SPORTS August 2, 2020 19:30 2:41 دقيقة تحاول إدارة نادي أرسنال تمديد عقد المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بعد تألقِه اللافت في الفترة الأخيرة من الموسم. تقارير إخبارية ميركاتو الدوري الإنكليزي الممتاز كأس الاتحاد الانكليزي أرسنال الإنكليزي بيير إيميريك أوباميانغ -آخر الفيديوهات 1:40 دقيقة الدحيل يعزز صدارته للدوري القطري 2:41 دقيقة إدارة أرسنال تحاول تجديد عقد أوباميانغ 0:29 دقيقة كونتي يوجه انتقادات كبيرة لإدارة إنتر 0:41 دقيقة إنسيني قد يغيب عن نابولي في مواجهة برشلونة 0:45 دقيقة برشلونة يتجه لمعاقبة أرتور 0:52 دقيقة أنباء عن قرب مغادرة راكيتيتش لفريق برشلونة 0:53 دقيقة تكريم متطوعي الهلال الأحمر القطري 0:37 دقيقة مبابي يتعافى بسرعة 2:06 دقيقة إيموبيلي: لم أستسلم وهذا نجاح للفريق 0:39 دقيقة NBA: تورونتو يثبّت تفوقه على ليكرز