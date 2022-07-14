وكان باشاك شهير ألمح الأربعاء إلى ضمه أوزيل بعد إعلان فنربهتشه إنهاء التعاقد مع اللاعب الألماني البالغ 33 عاماً.
〽️ @M10— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 14, 2022
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وانتقل أوزيل إلى فنربهتشه في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2021 قادماً من آرسنال الإنكليزي، لكنه استُبعد في الربيع من تشكيلة الفريق بعد دخوله في صراع مع الإدارة.
وسبق أن ألمح المدرب الجديد لفنربهتشه، البرتغالي جورجي جيزوس لدى وصوله في بداية يونيو/يونيو الماضي، إلى أنه لن يعيد النظر في هذا القرار على الفور.