وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه ضد مضيفه سلتا فيغو السبت في الدوري الاسباني "لقد تحدثت معه صباح اليوم. هو يريد اختبار تحد جديد. ثمة مفاوضات في الوقت الحالي لكن لا شيء رسميًا. لا يزال لاعبًا في صفوف ريال مدريد لكنه أبدى رغبته في الرحيل".

وأضاف "أنا والإدارة نتفهم هذا الأمر. مع كل ما قدمه ونظرًا لشخصه، يتعين علينا احترام ذلك...إذا استمرت المفاوضات، فمن الطبيعي أنه لن يلعب" ضد سلتا فيغو.

وكانت الصحف الإنكليزية أكدت ان كاسيميرو في طريقه إلى الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد بعد توصل الناديين الى اتفاق بهذا الشأن.

وتحدثت الصحف أن الصفقة بلغت نحو 70 مليون يورو مشيرة إلى أن ابن الـ 30 عاماً سيوقع عقدًا لمدة أربع سنوات مع إمكانية إضافة سنة أخرى بعد خضوعه للفحص الطبي في نهاية الأسبوع.

ويملك كاسيميرو خبرة كبيرة بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال أوروبا خمس مرات، بالإضافة الى كونه أحد ركائز منتخب البرازيل على مدى السنوات الأخيرة.

