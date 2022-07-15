الريال الذي سبق له وأن ضم المدافع الألماني أنتونيو روديغر قادما من تشيلسي ولاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني من موناكو، يبدو أنه اكتفى بهذين التعاقدين قبل السفر إلى الولايات المتحدة لمواصلة التحضيرات للموسم الجديد حسبما أكده أنشيلوتي خلال مؤتر صحافي مشيرا إلى أنه ليس بحاجة للمزيد من اللاعبين رغم رحيل العديد من الأسماء.

ورأى أنشيلوتي أن فريقه ليس بحاجة الى مزيد من اللاعبين رغم رحيل كل من الصربي لوكا يوفيتش والبرازيلي مارسيلو والويلزي غاريث بايل وإيسكو، قائلاً "لا شيء أتحدث عنه بخصوص التعاقدات، لقد سبق لي القول أن كل شيء انتهى".

وتابع "لن نتعاقد مع أحد. نحن في وضع جيد حيث نحن الآن"، مشيداً في الوقت ذاته بروديغر وتشواميني "التعاقدين الجديدين اللذين يجلبان معهما نوعية رائعة الى الفريق"، معتبراً "أن في مركزيهما، هما أفضل ما يمكن الحصول عليه في سوق الانتقالات. روديغر قلب دفاع رائع وتشواميني أيضاً. إنه شاب ويتمتع بالكثير من الإمكانات".

وأشار إلى "أننا نستغل هذه الجولة (في الولايات المتحدة) من أجل مساعدتهما على التأقلم مع الفريق".

وكشف المدرب الإيطالي أنه مستعد لتجربة صانع الألعاب البلجيكي إدين هازار في مركز المهاجم حين يكون الهداف الفرنسي كريم بنزيمة بحاجة الى الراحة، مضيفاً "نحن نملك الكثير من الخيارات في هذا المركز. بنزيمة هو الخيار الأول لكن يجب الادراك بأنه سيكون موسماً غريباً، مختلفاً، مع إقامة كأس العالم (قطر 2022 في نهاية العام) في منتصفه، وعلينا بالتالي أن نبحث في خيارات أخرى (لإراحة بنزيمة)".

وأردف "فكرتي هي أن نرى إدين في هذا المركز. نظراً الى نوعية هازار وقدراته، قد يكون من الجيد بالنسبة لنا أن نختبره هناك (في مركز رأس الحربة). والأمر مماثل بالنسبة لـ(ماركو) أسنسيو".

ويبدأ ريال استعداداته للموسم بمواجهة من العيار الثقيل في 24 تموز/يوليو الحالي ضد غريمه برشلونة في لاس فيغاس قبل لقاء كلوب أميريكا بعدها بأربعة أيام في سان فرانسيسكو، ثم يوفنتوس في 31 منه في لوس أنجليس.