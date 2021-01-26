أنباء عن اقتراب أوديغارد من الانضمام لصفوف أرسنال من قبل beIN SPORTS January 26, 2021 18:37 0:37 دقيقة أفادت وسائل إعلام إنكليزية أن النرويجي مارتن أوديغارد اجتاز الفحص الطبي تمهيداً للانتقال رسمياً إلى أرسنال. ويُنتظر الإعلان عن التوقيع الرسمي لانتقال أوديغارد إلى صفوف الـ"غانرز" في الساعات المقبلة. تقارير إخبارية ميركاتو ريال مدريد أرسنال مارتن أوديغارد -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة توخيل يخلف لامبارد في تدريب تشيلسي 0:43 دقيقة ثلاثة عرب ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 0:28 دقيقة مرسيليا يقدّم النجم البولندي ميليك لوسائل الإعلام 0:37 دقيقة أنباء عن اقتراب أوديغارد من الانضمام لصفوف أرسنال 0:48 دقيقة كومان يرفض التعليق على "أزمة" برشلونة 0:46 دقيقة برشلونة يستعيد خدمات ميسي بعد استيفاء العقوبة 2:01 دقيقة تشيلسي النادي الأكثر إقالة للمدربين ! 1:57 دقيقة السد والغرافة والريان يبلغون ربع النهائي 3:45 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 1:07 دقيقة ماذا قال غوارديولا عن إقالة لامبارد ؟