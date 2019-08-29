وكان التشيلي البالغ من العمر 30 عاماً استهل مغامرته في القارة الأوروبية بقميص أودينيزي الإيطالي عام 2006 قبل أن يتنقل بعدها بين برشلونة الإسباني وأرسنال الإنكليزي، وصولاً إلى مانشستر يونايتد الذي ضمه عام 2018.

وقال يونايتد في حسابه على تويتر "بإمكاننا أن نؤكد انضمام أليكسيس إلى إنتر ميلان معاراً حتى 30 حزيران/يونيو 2020. نتمنى لأليكسيس سانشيز كل الحظ في إيطاليا".

وأشار رابع الدوري الإيطالي للموسم الماضي والذي وقع الخميس في مجموعة برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، إلى أن "أليكسيس سانشيز خامس لاعب تشيلي في تاريخ إنتر بعد أن سبقه كل من إيفان زامورانو، دافيد بيتزارو، لويس خيمينيز وغاري ميديل".

وتابع "سيجدد العمل مع (الحارس السلوفيني) سمير هاندانوفيتش و(المدافع الغاني) كوادوو أسامواه في "نيراتسوري" بعد أن كان زميلهما في أودينيزي، إضافة إلى (البلجيكي) روميلو لوكاكو الذي أمضى معه موسماً ونصف في مانشستر يونايتد".

وكان إنتر تعاقد هذا الصيف مع لوكاكو من يونايتد بصفقة ضخمة قدرت بـ73 مليون دولار.

ودافع سانشيز، الفائز مع برشلونة بألقاب الدوري الإسباني (2013) والكأس الإسبانية (2012) والكأس السوبر المحلية (2011 و2013) والكأس السوبر الأوروبية (2011) ومونديال الأندية (2011)، عن ألوان يونايتد اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2018 قادماً من الغريم المحلي أرسنال، لكنه سجل ثلاثة أهداف فقط في 32 مباراة في الدوري.

وارتفع عدد القادمين إلى إنتر هذا الصيف إلى 12 لاعباً، أبرزهم لوكاكو وسانشيز والمدافع الأوروغوياني دييغو غودين (انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني) ولاعبا الوسط ستيفانو سينسي (معاراً من ساسوولو) ونيكولو باريلا (معاراً من كالياري).

وبدأ إنتر مشواره مع كونتي بفوز كبير على ليتشي 4-صفر الاثنين في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي في مستهل مسعاه لمحاولة إزاحة يوفنتوس عن العرش الذي احتكره طيلة المواسم الثمانية الماضية.

ويبحث إنتر عن لقبه الأول في الدوري منذ 2010، وأوكل هذه المهمة لكونتي على حساب لوتشانو سباليتي الذي اكتفى فريقه بالمركز الرابع في الموسم الماضي. ويخوض إنتر مباراته المقبلة الأحد على أرض كالياري.