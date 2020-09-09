

وأصدر أستون فيلا بياناً أكد فيه توقيع واتكينس البالغ من العمر أربعة وعشرين عاماً على عقد مدته خمس سنوات، في صفقة كلفت خزائن الفريق الإنكليزي ستة وثلاثين مليون دولار.

يذكر أن واتكينس سجل الموسم الماضي مع برينتفورد ستة وعشرين هدفاً في جميع المسابقات.

