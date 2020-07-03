النادي اللندني أوضح على موقعه الرسمي أن هذه الخطوة تأتي من أجل ضمان مستقبل مارتينيلي مع الـ"مدفعجية".

يذكر أن مارتينيلي الذي يبلغ من العمر 19 عاما وقّع على عشرة أهداف في ست وعشرين مباراة خاضها مع آرسنال منذ انضمامه إليه الصيف الماضي.