وكان أرسنال أعار لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عاماً والذي تم اختياره مرتين لصفوف المنتخب الفرنسي دون أن يلعب، إلى هرتا برلين الألماني الموسم الماضي حيث خاض معه 24 مباراة سجل خلالها هدفين مع تمريرة حاسمة واحدة.

وذكَّر مرسيليا في بيان بمسيرة غندوزي المولود في 14 نيسان/أبريل في بواسي، حيث انتقل من مركز تدريبات باريس سان جيرمان إلى لوريان عام 2014 ليبدأ مشواره مع الفريق الأول في الدرجة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2016 وبقي في صفوفه رغم هبوطه إلى الدرجة الثانية موسم 2017-2018.

انتقل في نهاية الموسم إلى أرسنال، ولعب موسمين مع النادي اللندني خاض خلالهما 82 مباراة (سجل هدفاً واحداً)، بينها المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2019 التي خسرها أمام مواطنه تشيلسي (لعب في الشوط الثاني).

وقال مرسيليا "ماتيو غندوزي هو لاعب وسط حديث، قوي تقنيًا ويتمتع بنوعية جيدة من التمرير. لاعب ذو شخصية، لديه رؤية جيدة للملعب. بهذه الصفات ليس هناك أي شك في أنه سيكون قادرًا على توظيفها في صفوف الفريق".

ويأتي التعاقد مع غندوزي بعد ثلاثة أيام فقط من الانتقال النهائي للمدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي الذي لعب معه معاراً الموسم الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني.

ومدد مرسيليا هذا الصيف أيضاً عقد مدافعه الإسباني ألفارو غونساليس وتعاقد مع الجناح الأميركي كونراد دي لا فوينتي من برشلونة الإسباني ولاعب الوسط البرازيلي جيرسون من فلامنغو.

في المقابل، رحل فلوريان ثوفان للانضمام إلى مواطنه أندريه-بيار جينياك في تيغريس المكسيكي. كما غادر الحارس يوهان بيليه والمدافعان اليابانيان هيروكي ساكاي ويوتو ناغاتومو ولاعب الوسط التونسي سيف الدين خاوي والمهاجم فاليري جيرمان.