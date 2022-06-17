وأفاد بورتو أن قيمة الصفقة قد ترتفع إلى 40 مليون يورو في حال تحققت بعض الأهداف الرياضية.

ووفقاً لوسائل الإعلام الرياضية، سيوقع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً عقداً مع النادي اللندني يمتد لخمسة أعوام.

وسجل فييرا الذي تأسس كروياً في أكاديمية بورتو، سبعة أهداف مع 16 تمريرة حاسمة خلال الموسم المنصرم، ليساهم بإحراز الفريق ثنائية الدوري والكأس المحليين من دون أن يكون عنصراً دائماً في التشكيلة الأساسية للمدرب سيرجيو كونسيساو.

واختير فييرا العام الماضي أفضل لاعب في بطولة أوروبا للشباب على الرغم من خسارة البرتغال في النهائي أمام ألمانيا.

