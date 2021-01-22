أرسنال يتعاقد مع حارس مرمى برايتون من قبل beIN SPORTS January 22, 2021 14:02 0:32 دقيقة أعلن أرسنال تعاقده مع حارس المرمى الأسترالي مات رايان معاراً من برايتون حتى نهاية الموسم. تقارير إخبارية ميركاتو أرسنال برايتون -آخر الفيديوهات 1:49 دقيقة الاتحاد التشيكي يزعم بأن بيتسان هو أفضل هداف! 0:32 دقيقة أرسنال يتعاقد مع حارس مرمى برايتون 0:38 دقيقة نجوم التنس يعدّون العدّة لبطولة أستراليا المفتوحة 0:27 دقيقة ريال مدريد يعلن إصابة زيدان بـ"كوفيد-19" 0:46 دقيقة تأكيد إيقاف ليونيل ميسي 1:07 دقيقة إيقاف مصطفى محمد والشحات 0:32 دقيقة باولو سوزا مدرباً للمنتخب البولندي 3:28 دقيقة باريس سان جيرمان للحفاظ على صدارة الـ"ليغ1" 0:55 دقيقة البولندي ميليك إلى مرسيليا معاراً من نابولي 0:55 دقيقة قرعة صعبة لصربيا في كأس رابطة المحترفين