ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن أرسنال دفع قرابة 27 مليون جنيه استرليني (36.29 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.

وخاض غابرييل 34 مباراة في كل المسابقات مع ليل الموسم الماضي ليحتل الفريق المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

كما سبق له اللعب على سبيل الإعارة مع تروا الفرنسي ودينامو زغرب الكرواتي خلال ثلاث سنوات مع ليل.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في بيان "يملك قدرات كبيرة ستعزز خط الدفاع والفريق بأكمله".

وتابع "أثبت إمكانياته الكبيرة مع ليل ونتطلع لمشاهدته بقميص أرسنال".





