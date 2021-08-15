كوستا الذي كان بدون ناد منذُ ديسمبر الماضي، بعدَ فسخِ عقده مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد، سيَخُوضُ أول تجربة احترافية له في بلاده الأصلية البرازيل، حيث قضى كاملَ مَسيرتِه في الملاعب الأوروبية، وحقق عدداً كبيراً من الألقاب خاصةً مع فريقي أتلتيكو مدريد وتشلسي. وسينضَمُ بذلك في قيادةِ هجوم الفريق، إلى المُخضرم الآخر هالك، إضافةً إلى التشيلي إيدواردو فارغاس.

