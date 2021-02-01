وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن كوفالنكو وقع عقداً حتى عام 2025 مقابل راتب سنوي بقيمة نحو مليوني يورو.

وجاء تعاقد أتالانتا مع كوفالنكو الذي خاض 30 مباراة دولية، بعد سبعة أيام على رحيل قائده الدولي الأرجنتيني السابق اليخاندرو "بابو" غوميس إلى صفوف إشبيلية الإسباني.

ويستعد أتالانتا إلى مواجهة ريال مدريد الإسباني في 24 شباط/فبراير الحالي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي خاض فيها كوفالنكو 24 مباراة حتى الآن.

ونجح شاختار في الفوز على ريال مدريد في دور المجموعات ذهابا في مدريد (3-2) في غياب كوفالنكو، وإيابا 2-صفر في كييف حيث لعب أساسياً.

وخاض كوفالنكو مباراتين مع فريقه شاختار ضد أتالانتا في دور المجموعات الموسم الماضي عندما تبادلا الفوز 2-1 للفريق الاوكراني بملعب سان سيرو في ميلانو، و3-صفر للفريق الإيطالي في كييف.

وفي أتالانتا، سيلعب كوفالنكو إلى جانب زميله الدولي روسلان مالينوفسكي الذي يلعب مع الفريق الايطالي منذ صيف 2019 قادماً من غنك البلجيكي، علما بأنه استهل مسيرته الكروية مع شاختار أيضاً.

