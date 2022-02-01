أبرز صفقات الميركاتو الشتوي في الدوري الفرنسي من قبل beIN SPORTS February 1, 2022 11:42 7:59 دقيقة تعاقدت العديد من الأندية الفرنسية مع أسماء جديدة لتعزيز صفوفها من أجل استكمال الموسم، من بينها أندية تعاني من أزمة نتائج وأخرى مهددة بالهبوط إلى الدرجة الثانية. تقارير إخبارية ميركاتو الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 2:59 دقيقة فلاهوفيتش نجم الميركاتو الشتوي في الدوري الإيطالي 6:33 دقيقة ميركاتو شتوي هادئ في الليغا 6:53 دقيقة حصاد سوق الانتقالات الشتوية في "البريميرليغ" 7:59 دقيقة أبرز صفقات الميركاتو الشتوي في الدوري الفرنسي 2:47 دقيقة نيس يتخطى باريس سان جيرمان ويبلغ ربع النهائي 0:38 دقيقة بريست الفرنسي يضم يوسف بلايلي 3:14 دقيقة ردود فعل متباينة حول إقالة الكبير 0:33 دقيقة تقارير - تعثّر المفاوضات بين برشلونة وأوباميانغ 0:36 دقيقة السويسري دينيس زكريا ينتقل إلى يوفنتوس 2:02 دقيقة قطر بطلةً لآسيا في كرة اليد للمرة الخامسة توالياً