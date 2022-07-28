وكشفت مصادر إعلامية أنّ كريستيانو رونالدو يخطط للعودة إلى تدريبات مانشستر يونايتد، مع إصراره في الوقت ذاتهِ بعدم الاستمرارِ مع الفريق.

وأفادت ديلي ميل البريطانية أنّ رونالدو طلب من مانشستر يونايتد تحريره وتجاهل السنة الأخيرة المتبقية في عقده.

وفشلت مفاوضات النادي الإنكليزي مع اللاعب الذي يتقاضى قرابة 360 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، إذ لم يتمكن الهولندي تين هاغ من تغيير رأي رونالدو بشأن رغبته في الرحيل.

وأكّدت سكاي سبورتس أنّ رونالدو لا يزال يرغب في المغادرة للمشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي لم يتأهل لها يونايتد.

وغاب كريستيانو عن الجولة التحضيرية للشياطين الحمر قبل أن يعود إلى مانشستر رفقة وكيل أعماله مؤخراً.

ولم تعرف حتى الآن وجهة رونالدو المقبلة خاصة وأنّ الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني أوليفر كان قد كشف أسباب عدم ضم رونالدو معتبراً أن "فلسفة بايرن مختلفة.

وبعد تكهنات حول سعي النادي البافاري لضم أفضل لاعب في العالم خمس مرات والبالغ 37 عاماً راهناً، قال كان لصحيفة "بيلد" المحلية الواسعة الانتشار: "ناقشنا الموضوع داخلياً، وإلا لما قمنا بعملنا بشكل صحيح. شخصياً، أعتقد أن كريستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين الذين عاشوا على هذا الكوكب".

وتابع: "برغم التقدير لرونالدو، إلا أنه لن يتناسب مع فلسفتنا في الوضع الحالي... رونالدو لاعب رائع، لكن فلسفة بايرن ميونيخ مختلفة تماماً عن كل ما مثله هذا اللاعب طوال مسيرته".

وقال تين هاغ مطلع الشهر الحالي أنّ رونالدو "ليس للبيع": "نخطط لرونالدو معنا هذا الموسم، وأتطلع للعب معه".

وبالاضافة إلى بايرن، ارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى تشيلسي الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

لكن رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريسو قال إنّ قدوم النجم السابق للغريم ريال مدريد "مستحيل عملياً".