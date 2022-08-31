تشيلسي يتعاقد مع المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا

أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي اليوم الأربعاء عن تعاقده مع المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا قادماً من ليستر سيتي بعقد يمتد لسبع سنوات. اضغط للمزيد

ألونسو يقترب من برشلونة

أكّدت تقارير صحفيّة إسبانيّة توجّه ماركوس ألونسو إلى برشلونة تمهيداً لإتمام انتقاله للنادي الكاتالوني قادماً من تشيلسي. اضغط للمزيد

يوفنتوس يستعير باريديس من سان جيرمان

انتقل لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي لياندرو باريديس إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، بحسب ما أعلن الناديان رسمياً الأربعاء. اضغط للمزيد