ويُعتبر غيماريش، البالغ 24 عامًا، ثالث صفقة للمدرب إيدي هاو في فترة الانتقالات الحالية، بعد وصول الدولي الإنكليزي كيران تريبييه والنيوزيلندي الدولي كريس وود.

وقال هاو "برونو موهبة مثيرة للغاية وكان أحد أهدافنا الأساسية، لذلك يسعدني انضمامه".

وأضاف "إنه يعزّز قوة المجموعة استعدادًا للتحدي المقبل. لقد كان أحد اللاعبين البارزين في فرنسا وهو لاعب دولي للبرازيل".

ذكرت تقارير أن نيوكاسل توصل أيضًا الى اتفاق مع برايتون لضمّ المدافع دان بيرن، مقابل حوالى 13 مليون جنيه إسترليني (15.6 مليون يورو).

بيرنلي يضم الهولندي فيخهورست من فولفسبورغ

من جهته أعلن بيرنلي الذي يعاني الأمرين في الدوري الإنكليزي تعاقده مع الهولندي فاوت فيخهورست من فولفسبورغ الألماني، من دون أن يفصح عن قيمة الصفقة التي قُدِرَت بـ12 مليون جنيه استرليني (16 مليون دولار).

ووقع المهاجم الفارع الطول (1.98 م) عقداً لمدة ثلاثة أعوام ونصف مع الفريق القابع في ذيل ترتيب الدوري الممتاز بفوز يتيم من 18 مباراة خاضها حتى الآن (أرجئت له خمس مباريات بسبب فيروس كورونا).

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سيتي يتعاقد مع ألفاريز

وتعاقد مانشستر سيتي مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز (22 عاماً) قادماً من ريفر بلايت بصفقة مدتها خمس سنوات ونصف السنة.

ويلعب ألفاريز في في هجوم ريفر بلايت منذ اكتوبر 2018 وقد خاض 6 مباريات مع المنتخب الأرجنتيني الأول.

وقال سيتي إن اللاعب سيبقى مع ريفر على سبيل الإعارة حتى يوليو 2022 على الأقل.