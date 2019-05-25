يوفيتش يأمل في مغادرة أينتراخت فرانكفورت

وقال يوفيتش الذي بلغ مع فريقه نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ": "بحسب الخبرة التي نلتها في يوروبا ليغ، أعتقد أن بطولات أخرى تناسب طريقة لعبي".

وتابع اللاعب البالغ 21 عاماً: "بعد المباريات ضد تشلسي (الانكليزي) وإنتر (الايطالي) تولّد لدي انطباع بأنّ شعوري سيكون أفضل في البريميرليغ او الكالتشيو. تناسبني أكثر طريقة لعب تلك الأندية".

وسجل يوفيتش 27 هدفاً هذا الموسم مع فرانكفورت في مختلف المسابقات.

وأردف يوفيتش قائلاً: "في البوندسليغا نمارس الضغط العالي ونركض كثيراً. باب مستقبلي مشرع. سأناقشه مع وكيلي قريباً جداً".

وكان فرانكفورت أعلن منتصف نيسان/أبريل الماضي تثبيت تعاقده مع يوفيتش المعار من بنفيكا البرتغالي، على رغم اهتمام أندية عدة به أبرزها ريال مدريد الإسباني.

وارتدى يوفيتش قميص أينتراخت فرانكفورت منذ صيف 2017، وكان من المقرر أن تنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي. لكن فرانكفورت أكد في آذار/مارس الماضي أنّ عقد الإعارة يجيز له التعاقد مع اللاعب بشكل ثابت في صيف 2019 "بأقل من سبعة ملايين يورو"، وهو مبلغ زهيد نسبة لما تدفعه الأندية القارية لقاء ضم لاعبين من مستواه.